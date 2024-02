O Grêmio adotou mistério sobre a escalação e até mesmo sobre os jogadores que irão compor a delegação em Erechim. Depois de treinar com portões fechados no CT Luiz Carvalho na manhã desta terça-feira (13), a delegação inicia viagem no início da tarde sem divulgar a lista de relacionados. Porém, a promessa já havia sido feita pelo técnico Renato Portaluppi, de que um time alternativa enfrentaria o Ypiranga, pela oitava rodada do Gauchão.