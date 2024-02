O treino desta terça-feira (13) contará com a presença do volante Ronald, que estava com a seleção brasileira olímpica desde janeiro. Na Venezuela, o jovem formado na base tricolor não conseguiu a vaga do futebol masculino aos Jogos Olímpicos de Paris. Durante a competição, foi titular apenas no duelo contra os anfitriões, na primeira fase, e entrou no segundo tempo em outros quatro jogos.