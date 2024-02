O Brasil perdeu a invencibilidade no Pré-Olímpico. Com a classificação à próxima fase assegurada, a equipe brasileira foi a campo sem os principais destaques e perdeu para a Venezuela, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (1º). Com a vitória, os donos da casa também seguem vivos na briga por uma vaga em Paris 2024.