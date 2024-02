O Grêmio vai rodar o grupo de jogadores na partida deste sábado, às 19h, contra o Avenida. O jogo em Santa Cruz do Sul entrou no planejamento de preservação física de algumas peças do time de Renato Portaluppi. Líder do Gauchão, com nove pontos após quatro rodadas, o Tricolor aposta no rodízio como estratégia para dar novo fôlego ao time e seguir no topo da tabela.