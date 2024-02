Os termômetros marcavam 33ºC quando a delegação do Grêmio desembarcou na sua concentração em Santa Cruz do Sul, por volta das 16h desta sexta-feira (2). Rapidamente, os jogadores relacionados para a viagem cumpriram o trajeto da porta do ônibus até a entrada do hotel, onde cerca de 90 torcedores estavam enfrentando o forte calor à espera do Grêmio.