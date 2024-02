O que parecia ruim, piorou. A confirmação da lesão de Soteldo transforma o jogador, que se afirmava como destaque do time na temporada, em desfalque para o Grêmio resolver. O atacante teve nesta quinta (1) confirmado um problema muscular de grau 3-C no músculo adutor longo da perna direita. O que indica que o venezuelano não terá mais ter condições de atuar no Gauchão. E possivelmente ainda perderá o início da Libertadores e do Brasileirão. Uma dor de cabeça a mais para Renato Portaluppi e para a direção resolverem.