A dupla Gre-Nal costuma reinar no Gauchão quando o assunto é títulos, mas se falarmos em artilheiros do Estadual a lógica não é a mesma. Em muitos anos, o goleador do campeonato foi de um clube do Interior. Mas GZH quer saber se você conhece todos os artilheiros desde 1961, quando a competição foi unificada.