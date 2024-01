O Gauchão 2024 começa neste sábado (20), com 12 clubes: Avenida, Brasil de Pelotas, Caxias, Guarany de Bagé, Juventude, Novo Hamburgo, Santa Cruz, São José, São Luiz e Ypiranga. Quer descobrir qual dos 10 clubes do Gauchão fora a dupla Gre-Nal tem mais a ver com você? Faça o teste e compartilhe.