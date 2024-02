O Avenida poderá ter um desfalque importante neste sábado (3). Fred, ex-zagueiro do próprio Grêmio, ainda é dúvida para a partida. O defensor de 38 anos está se recuperando de um desconforto muscular na coxa e não tem presença garantida no jogo contra o Tricolor. O treinamento desta sexta-feira (2), o último antes do confronto, foi com portões fechados.