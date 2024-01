Depois de duas partidas seguidas com força máxima, Renato Portaluppi vai escalar uma equipe alternativa para pegar o Brasil em Pelotas neste domingo (28). Medida acertada. Em início de temporada, com uma sequência pesada de jogos, o ideal é dosar os atletas para evitar qualquer tipo de lesão.



Além disso, o rodízio acaba dando chance para testar algumas opções. Hora do vestibular. Para ganhar sequência, Marchesín deve ser um dos poucos titulares a entrar em campo no Bento Freitas. A falha no lance do pênalti a favor do São José pode ser colocada na conta da falta de ritmo de competição.