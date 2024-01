Assim como aconteceu neste ano, em 2006 o Grêmio também obteve vaga na Libertadores no ano de volta para a Série A do Brasileirão. Para jogar a principal competição do continente, o Tricolor apostou num experiente zagueiro campeão da América: Rolando Schiavi. Ele desembarcou em Porto Alegre no começo de 2007 com rótulo de xerife, mas teve uma passagem rápida. pelo clube. GZH conta por onde anda o agora ex-jogador.