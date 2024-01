Um dos objetivos do técnico Renato Portaluppi nesta arrancada de Gauchão é dar sequência ao centroavante João Pedro Galvão. O contrato com o Grêmio vai até o final de junho e não existe ainda a certeza de uma permanência por mais tempo no clube. No jogo desta quarta-feira (31), contra o Juventude, JP deverá ganhar mais uma oportunidade para mostrar serviço no ataque Tricolor.