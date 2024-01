Há uma busca obsessiva na Arena por um centroavante. Um nove capaz de chegar e acalmar o coração da torcida, diminuir a ansiedade no ambiente interno e, principalmente, diminuir de forma considerável o vácuo deixado pela saída de Luís Suárez. Não é uma equação simples de ser resolvida. Há escassez de recursos, há premência para inscrevê-lo ainda a tempo de jogar o Gauchão e há uma pressão da torcida, aumentada pelos movimentos feitos no rival, com a contratação não de um, mas de dois centroavante de renome.