A contratação de Edinson Cavani pelo Boca Juniors foi badalada pelo status de craque internacional, mas, ao término de 2023, a passagem do uruguaio pode ser considerada sem brilho. Desde agosto, o atacante de 36 anos fez 16 jogos com a camisa do clube argentino. No entanto, foram somente três gols marcados e nenhuma assistência.