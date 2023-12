O Grêmio decide nesta quarta-feira (6) como será o seu início de 2024. Com vaga garantida na Libertadores de 2024, o clube define na última rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, qual será o caminho a ser percorrido no início da próxima temporada. Uma jornada que terá a busca do tetra da maior competição das Américas como objetivo máximo, mas que terá sua largada moldada pelo que acontecer nesta noite.