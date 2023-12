O Grêmio iniciou, no final da tarde desta terça (5), a viagem ao Rio de Janeiro para a última rodada do Brasileirão, que ocorre nesta quarta (6), contra o Fluminense. A principal novidade na delegação é a volta do lateral João Pedro, recuperado de lesão muscular. O atleta substitui Fábio, vetado pelo departamento médico após sofrer uma pancada na cabeça na vitória sobre o Vasco, no último domingo (3).