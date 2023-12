No começo da tarde desta terça-feira (5), às 14h, no CT Luiz Carvalho, ocorre o último treio do Grêmio em 2023. A atividade vai encaminhar o time para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 21h30min de quarta-feira (6), pela última rodada do Brasileirão. O técnico Renato Portaluppi escolherá entre três alternativas para ser o titular da lateral direita.