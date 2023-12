Com vaga na Libertadores confirmada e as homenagens feitas a Suárez, o Grêmio se prepara para o último compromisso da temporada. Nesta quarta-feira (5), às 21h30min, o Tricolor estará no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Depois de um Brasileirão de bons resultados, o clube tem em suas mãos a oportunidade de confirmar uma vaga direta para a fase de grupos da competição continental do próximo ano. Um feito que parecia distante depois das derrotas para Corinthians e Atlético-MG, mas que, agora, depende apenas de um resultado positivo gremista na 38ª rodada.