O nome de Edinson Cavani voltou ao noticiário do Grêmio com a a informação de que empresários ofereceram o jogador à diretoria. Procurada por GZH, a direção gremista confirmou a oferta, mas negou que exista uma negociação em andamento. Na Argentina, uma possível saída do uruguaio do Boca Juniors não ganhou repercussão nos principais jornais e televisões que cobrem o clube argentino. Entenda como está situação de Cavani no Boca.