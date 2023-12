Antes do encerramento do Brasileirão, o Grêmio encaminhou com o lateral João Pedro um novo contrato até o final de 2025. Mesmo com a opção de renovação de mais uma temporada, o Tricolor optou pela valorização do atleta, que se firmou como titular na campanha do vice-campeonato da competição nacional. A assinatura e oficialização deverão acontecer nos próximos dias.