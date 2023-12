Em entrevista ao programa Um assado para..., do jornalista Duda Garbi, nesta segunda-feira (4), Suárez comentou sobre a escolha em jogar pelo Grêmio na temporada deste ano. Dentre outros assuntos, o artilheiro gremista ainda comentou sobre o seu futuro, a recente convocação para a seleção uruguaia, o lendário trio MSN do Barcelona e as suas participações marcantes em Copas do Mundo. O uruguaio considerou que a vinda para o Tricolor foi a melhor decisão que poderia tomar: