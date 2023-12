Na mira do Grêmio no mercado, o atacante Deyverson, um dos destaques da última temporada no futebol brasileiro, pode seguir no Cuiabá. O clube do Mato Grosso irá propor uma renovação de contrato ao jogador, que tem vínculo válido até o fim de dezembro de 2024. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan.