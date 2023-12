O Departamento de Futebol do Grêmio trabalha na busca por reforços para a próxima temporada, uma das posições miradas é a de volante. Mesmo com a chegada de Dodi, ex-Santos, a direção quer contratar outro jogador da posição. Nos últimos dias, Rafael Carioca foi especulado como uma possibilidade. GZH apurou detalhes sobre um eventual retorno do jogador vice-campeão brasileiro com o clube em 2008.