Com a derrota para o Atlético-MG, por 3 a 0, no domingo (26), o Grêmio viu a distância para os líderes do Brasileirão aumentar. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Portaluppi minimizou o momento vivido pela equipe e tratou valorizar a campanha gremista na competição nacional.