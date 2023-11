O time campeão começa pelo gol. Um goleiro que passa segurança ao sistema defensivo é essencial para uma equipe que almeja grandes conquistas. Grando é um bom goleiro, mas a sua natural oscilação por conta da idade gera preocupação nos gremistas em alguns momentos mais decisivos. Apesar de partidas formidáveis ao longo do ano, o torcedor ainda não sentiu que Grando possa ser o nome para dar o pontapé inicial do time titular no ano que vem.