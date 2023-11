O Grêmio já trabalha com alguns nomes para a temporada de 2024. Um dos atletas monitorados é Lautaro Díaz, de 25 anos, atacante do Independiente Del Valle, do Equador. O ataque é considerado a principal prioridade para a equipe de Renato Portaluppi no ano que vem. A direção deve buscar um atacante de velocidade e um centroavante, para repor a possível saída de Luis Suárez.