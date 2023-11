A história recente dos jogos entre Atlético-MG e Grêmio, em Belo Horizonte, reserva boas recordações para o torcedor do Grêmio. Um motivo a mais de confiança para o confronto direto deste domingo, às 16h, e que definirá quais objetivos ainda serão possíveis para o Tricolor na reta final do Brasileirão. São 80 jogos na história da rivalidade, com 35 vitórias gremistas, 21 empates e 24 derrotas.