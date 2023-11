A reapresentação do Grêmio nesta terça-feira (21) teve duas ausências importantes no trabalho realizado no gramado do CT Luiz Carvalho. O volante Pepê e o zagueiro Rodrigo Ely seguiram na transição física e não participaram com os demais atletas da atividade no campo. Porém, os dois devem estar à disposição para a partida contra o Atlético-MG.