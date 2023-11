O Grêmio quer Renato Portaluppi no comando do time para 2024. A permanência do técnico é considerada uma das prioridades da direção para o ano que vem e, ao que tudo indica, terá a Libertadores como principal objetivo. Mesmo que uma frase do técnico após a goleada sofrida para o Atlético-MG possa ter sido interpretada como um recado de que ele poderá não seguir no clube.