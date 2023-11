O Grêmio já pensa no futuro da defesa para 2024. E uma das prioridades é a renovação com os zagueiros cujos contratos já expiram no próximo mês de dezembro, como Pedro Geromel, Bruno Uvini e Bruno Alves. O planejamento já está alinhavado, mas as tratativas só terão início após a confirmação da participação do clube na Copa Libertadores.