O meio-campista Mathías Villasanti, do Grêmio, foi titular na derrota do Paraguai, por 1 a 0, para a Colômbia, em Assunção. A equipe paraguaia sofreu um gol de pênalti, convertido por Borré, aos 11 minutos de jogo. A partida foi válida pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.