Grupo suspeito de aplicar golpe do Pix e causar prejuízos de R$ 11 milhões é alvo de operação policial

O inquérito da investigação, que começou há seis meses, já conta com mais de 400 páginas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (7), uma operação que tem como alvo uma organização criminosa suspeita de aplicar o golpe do Pix. Quatro pessoas foram presas na ação. A 8ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, responsável pela investigação, diz que identificou pelo menos 10 vítimas do grupo, com um prejuízo que pode chegar a R$ 11 milhões.

Segundo o delegado Juliano Ferreira, titular da 8ª DP, os golpistas alvos da Operação Care, diziam à vítima que uma transferência de alto valor havia sido feita em sua conta e, por segurança, ela deveria enviar o dinheiro para uma "conta protegida" — que, na verdade, era dos próprios criminosos.

— A nossa investigação começou com uma vítima só, cujo prejuízo foi próximo a 1 milhão de reais, mas esses mesmos indivíduos estão envolvidos em pelo menos outros 10 golpes, investigados só pela oitava DP. Mas a gente tem certeza que o número de vítimas é muito maior em todo o Brasil — afirma.

Leia Mais Golpes do Pix: veja quatro dicas para não cair

— São milhões, a cada vítima é 500 mil, 800 mil, 900 mil, 1 milhão de reais. São valores estratosférico que eles levam — diz o delegado que calcula que entre as 10 vítimas identificadas pela 8ª DP o prejuizo esteja entre 9 a 11 milhões de reais.

A operação consiste em 17 mandados judiciais: cinco de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, Capão da Canoa, Gravataí e Viamão, além do bloqueio de 12 contas bancárias.

Vítima perdeu quase R$ 1 milhão

No caso que deu início a investigação, o estelionato começou com uma mensagem telefônica enviada à vítima, um idoso com doenças crônicas, simulando ser do banco. No texto, os criminosos perguntavam se ele havia realizado uma transferência de R$ 250 mil. A vítima respondeu que não reconhecia a operação e, assustada, acabou dando informações pessoais aos criminosos.

De posse destas informações, um dos golpistas entrou em contato por telefone se passando pelo gerente da instituição financeira da vítima.

— Nesta conversa, a própria vítima acaba repassando algumas informações, como nome do gerente, a agência onde fica e ele (golpista) vai reutilizando essas informações para dar indicativo de veracidade a essa vítima e acaba induzindo ela em erro para que ela efetue as transferências que ele deseja — afirma o delegado.

O falso gerente alega que, para proteger o dinheiro, seria necessário realizar transferências para uma "conta segura". O idoso, acreditando estar protegendo seus recursos, realizou uma série de transações. O valor, que chega perto de R$ 1 milhão, na verdade, foi destinado a contas de colaboradores e integrantes da quadrilha.

Investigação

A investigação, que começou há seis meses, já conta com mais de 400 páginas e segue em andamento, com suspeitos identificados dentro e fora do Rio Grande do Sul.

— Chegamos aos integrantes desta organização que são daqui do Rio Grande do Sul e um dos "cabeça", mas já temos a identificação de outros indivíduos, inclusive de fora do Estado — diz o delegado.

O "cabeça" do grupo, foi um dos alvos da operação desta quarta-feira. De acordo com o delegado, ele é um líder da quadrilha que atua mapeando possíveis vítimas em redes sociais. Idosos com perfil financeiro estável são os principais alvos.

— Hoje, infelizmente, as redes sociais são fartas, são prósperas no sentido de trazer informações de inúmeras vítimas que tem condições econômicas, são vítimas em potencial desses criminosos. Ainda mais os idosos — afirma o delegado.

A operação deflagrada hoje representa a primeira fase da ofensiva. As investigações seguem para localizar outros envolvidos, inclusive em outros Estados.

Os golpes do Pix

O golpe investigado pela 8ª DP, no qual o criminoso se faz passar por funcionário de banco e alerta a vítima sobre uma suposta transação não autorizada, é apenas uma das modalidades envolvendo o Pix.

Golpes comuns com o Pix:

WhatsApp Clonado : Golpistas clonam o WhatsApp da vítima para pedir dinheiro via Pix, se passando por amigos, familiares ou empresas.

: Golpistas clonam o WhatsApp da vítima para pedir dinheiro via Pix, se passando por amigos, familiares ou empresas. Falso Atendimento Bancário : Criminosos se passam por funcionários de banco ou suporte técnico e induzem a vítima a fazer transferências ou cadastrar chave Pix.

: Criminosos se passam por funcionários de banco ou suporte técnico e induzem a vítima a fazer transferências ou cadastrar chave Pix. Pix Multiplicador e Bug do Pix : Promessas falsas de ganho rápido através de transferências ou de uma falha no sistema Pix.

: Promessas falsas de ganho rápido através de transferências ou de uma falha no sistema Pix. QR Code Falso : Golpistas criam QR Codes falsos para desviar pagamentos via Pix.

: Golpistas criam QR Codes falsos para desviar pagamentos via Pix. Pix Errado: Golpistas alegam engano e pedem estorno, usando o Mecanismo de Devolução para retirar o dinheiro da vítima.

Dicas para não ser vítima:

Ao receber mensagens ou ligações alegando ser do seu banco, procure o número oficial de atendimento , que está atrás do seu cartão, ou vá até uma agência para confirmar a autenticidade da mensagem.

, que está atrás do seu cartão, ou vá até uma agência para confirmar a autenticidade da mensagem. Confira todos os dados do destinatário antes de realizar a transferência.

todos os dados do destinatário antes de realizar a transferência. Não clique em links suspeitos de destinatários desconhecidos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais.

de destinatários desconhecidos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais. Cadastre as chaves Pix diretamente no aplicativo da instituição financeira que utiliza.

da instituição financeira que utiliza. Não faça transferências para pessoas conhecidas sem antes confirmar sua identidade por ligação telefônica, chamada de vídeo ou pessoalmente.

por ligação telefônica, chamada de vídeo ou pessoalmente. Desconfie de promoções ou táticas para ganhar dinheiro após realizar transferências via Pix.

de promoções ou táticas para ganhar dinheiro após realizar transferências via Pix. Defina um limite máximo para as transações Pix, de acordo com suas necessidades.

para as transações Pix, de acordo com suas necessidades. Estorne o valor do Pix apenas por meio da função de "devolver Pix" presente no aplicativo do banco.

Fonte: Polícia Civil e Serasa