De volta Léo Gomes diz que pensou que não conseguiria voltar a jogar e desabafa: "Foram dois anos de sofrimento" Lateral, que ficou sem jogar por 743 dias após lesões no joelho direito, participou de 67 minutos da vitória do time de transição do Grêmio por 2 a 0 sobre o Ceará pelo Brasileirão de Aspirantes