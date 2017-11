Além de Lucas Barrios, cuja ausência já era certa para os próximos jogos por lesão, o técnico Renato poderá ter outras baixas para enfrentar o Flamengo no próximo domingo (5). Quatro titulares que atuaram na última quarta-feira (01) contra o Barcelona-EQU fizeram apenas trabalhos físicos e não trabalharam com bola. Edílson, Arthur e Ramiro saíram da academia e deram voltas ao redor do gramado junto com Cícero, que não pode jogar no Brasileirão. Segundo os médicos, nenhum deles apresenta algum problema mais sério. Mais desgastado fisicamente, o lateral-esquerdo Bruno Cortez sequer foi ao campo.