André Ávila / Agencia RBS

Para garantir vaga direta na Libertadores 2018 via Brasileirão, terminando entre os quatro primeiros, o Grêmio terá de somar, no mínimo, mais nove pontos. Isto significa um aproveitamento de 43% nas últimas sete rodadas, ou 21 pontos que ainda tem a disputar no campeonato nacional.

Esta é a projeção de Marcos Bertoncello, plantão da Central de Esportes da Rádio Gaúcha, que leva em conta o atual aproveitamento das equipes na competição para que a classificação ocorra com 60 pontos.

O matemático Tristão Garcia, do site Infobola, tem uma estimativa mais conservadora, 63 pontos. Neste caso, o time de Renato teria de somar 12 para obter a vaga direta na fase de grupos. Na projeção de Garcia, o time mineiro, que já que garantiu vaga da fase de grupos da Libertadores pelo título da Copa do Brasil, não é considerado.

— O Cruzeiro está fazendo ótima campanha. E ele não é adversário do Grêmio por vaga na Libertadores. Se o Grêmio ficar em quinto e o Cruzeiro em quarto, o Grêmio vai para a Libertadores com a vaga direta — explica Bertoncello.

Além de Palmeiras (54 pontos) e Santos (53), os outros adversários mais próximos do Grêmio (51 pontos) pela vaga direta são Botafogo (48) e Flamengo (47). Para obter uma das vagas no mata-mata preliminar, destinadas ao quinto e ao sexto colocado da competição, a pontuação mínima seria de 55 pontos, conforme Bertoncello, e 59, segundo Tristão Garcia. O matemático aponta que o time de Renato hoje tem 70% de chances de terminar o campeonato no G-4 e 97% de encerrar no G-6.

— Apesar de fazer um returno ruim, o Grêmio tem classificação quase assegurada para a Libertadores, nem que seja para a primeira fase, através do Brasileirão — entende Tristão Garcia.

Se em termos de G-4 e G-6 a campanha do Grêmio é boa, as possibilidades de título são mínimas: 4%. Priorizando os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores, a equipe do técnico Renato poupou titulares em jogos importantes e perdeu fôlego na perseguição ao líder.

Tanto que foi ultrapassada por Palmeiras e Santos, que, até o momento, não foram capazes de se aproximar do Corinthians. É claro que, se a equipe de Carille perder para o Palmeiras no clássico de domingo, no Itaquerão, a disputa pelo título reabrirá. Afinal, a distância cairia para apenas dois pontos.

Com campanha irregular no returno, o líder somou apenas 12 pontos em 12 jogos. E viu seu aproveitamento, que bateu em 82% ao final do primeiro turno, despencar para 63% _ a derrota para a Ponte Preta no domingo fez com que o percentual baixasse de 66% pela primeira vez no campeonato.

Pela queda de desempenho, Garcia entende que dificilmente o Corinthians atingirá 76 pontos, pontuação que garantiria o título. Ainda assim, acredita que o time paulista, que hoje tem 70% de chances de ser campeão, segue como favorito para levantar a taça.