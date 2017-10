O Grêmio vai cobrar o Tijuana na Fifa nos próximos dias. Os mexicanos ainda não depositaram os US$ 550 mil dólares (R$ 1,8 milhão) pelo empréstimo de um ano de Miller Bolaños. Após várias semanas de tratativas, e notificações da dívida, o departamento jurídico do clube gaúcho está preparando a ação de cobrança em uma comissão especial da Fifa.

O Tijuana está em crise financeira. O clube mexicano completou dois meses de atraso do salário do grupo de jogadores nesta terça-feira (31). Além das dificuldades financeiras, o Tijuana também demitiu o técnico Eduardo Coudet na última segunda-feira (30).

Por ter uma cláusula definida de venda de Bolaños ao Tijuana, o Grêmio não conta mais com o meia-atacante. Quando o equatoriano completar 20 partidas no México, o clube será obrigado a exercer o direito de compra por US$ 5 milhões (R$ 15,8 milhões) , exatamente o valor que o Grêmio pagou para o Emelec, quando o contratou.