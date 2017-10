O Grêmio acompanha com toda a atenção os passos de Miller Bolaños no Tijuana . Tudo por causa de uma cláusula estabelecida no contrato de empréstimo .

Se o atacante fizer 20 partidas como titular no México no período de um ano, o clube é obrigado a exercer o direito de compra por US$ 5 milhões, exatamente o valor que o Grêmio pagou para o Emelec, quando o contratou. Nos bastidores, entre os dirigentes tricolores, é evidente a decepção com o comportamento do jogador e a forma como o processo de saída foi conduzido.