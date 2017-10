A decisão da Fifa, anunciada nesta sexta-feira, de reconhecer o título do Mundial conquistado pelo Grêmio em 1983 , foi comemorada por Valdir Espinosa, técnico que comandou o time em sua maior conquista na história. Em entrevista ao GaúchaZH, o treinador disse que a entidade teve sensibilidade ao considerar a taça intercontinental conquistada sobre o Hamburgo no Japão como Mundial Fifa.

Espinosa, que era coordenador técnico do Grêmio até agosto, também vislumbra a perspectiva de um bi-campeonato, caso o clube conquiste o tri da Libertadores. Assim, estaria classificado para a disputa do Mundial ao final do ano nos Emirados Árabes, tendo, possivelmente, o Real Madrid como adversário. E lembrou também que a conquista ocorreu antes do rival Inter, que levantou a taça em 2006 após vencer o Barcelona no Japão.