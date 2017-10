As discussões entre gremistas e colorados no Twitter não são novidade. Nesta sexta-feira (27), a rivalidade foi apimentada com a decisão da Fifa em reconhecer a Copa Intercontinental como equivalente ao Mundial de Clubes — desta forma, a conquista do Grêmio em 1983 passa a ser oficialmente considerada como um título mundial. As redes sociais, claro, se encheram de memes e piadas.