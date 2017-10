Divulgação

A Fifa reconheceu na manhã desta sexta-feira (27) que a Copa Intercontinental, realizada entre 1960 e 2004, é equivalente ao Mundial de Clubes. Com isso, as conquistas de Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo foram elevadas oficialmente ao patamar de Mundial.

Entre 1960 e 1979, o torneio era chamado de Copa Intercontinental e disputado em dois jogos — um na casa do sul-americano e outro na casa do europeu. Com o temor dos europeus em jogar na América do Sul, o torneio ganhou um novo formato em 1980 — que durou até 2004. Eram jogos únicos disputados no Japão sob o nome de Copa Europeia/Sul-Americana Toyota.

Santos (1962)

O primeiro brasileiro campeão mundial foi o Santos, de Pelé, em 1962. O jogo de ida contra o Benfica foi no Maracanã, e o Santos venceu por 3 a 2 — gols de Pelé (duas vezes) e Coutinho. Santana marcou os dois dos portugueses. Na volta, em Lisboa, o time paulista aplicou uma goleada por 5 a 2, com gols de Pelé (três vezes), Coutinho e Pepe. Eusébio e Santana descontaram para o Benfica.

Escalação no jogo de ida: Gilmar; Lima, Mauro, Calvet e Dalmo; Mengálvio e Zito; Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe.

Escalação no jogo de volta: Gilmar; Olavo, Mauro, Calvet e Dalmo; Lima e Zito; Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe.

Técnico: Lula

Santos (1963)

O Santos repetiu a dose do título em 1963, mas precisou de três jogos. Isto porque o Milan venceu o primeiro no San Siro por 4 a 2 — Trapattoni, Amarildo (duas vezes) e Mora marcaram para os italianos, enquanto Pelé (duas vezes) fez para o Santos —, mas o time paulista devolveu o placar no jogo de volta — gols de Pepe (duas vezes), Almir Pernambuquinho e Lima, enquanto Mazzola e Mora marcaram para o Milan. O terceiro jogo foi realizado apenas dois dias depois do segundo, também no Maracanã. O Santos venceu por 1 a 0, com gol de Dalmo, e ficou com a taça. Pelé ficou de fora dos dois jogos no Rio.

Escalação no jogo de ida: Gilmar; Lima, Haroldo, Calvet e Geraldino; Mengálvio e Zito; Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe.

Escalação no jogo de volta: Gilmar; Ismael, Mauro, Haroldo e Dalmo; Lima e Mengálvio; Dorval, Coutinho, Almir Pernambuquinho e Pepe

Escalação do jogo extra: Gilmar; Ismael, Mauro, Haroldo e Dalmo; Lima e Mengálvio; Dorval, Coutinho, Almir Pernambuquinho e Pepe.

Técnico: Lula

Flamengo (1981)

Já no formato em jogo único no Japão, o Flamengo de Zico encarou o Liverpool, da Inglaterra, no Estádio Nacional de Tóquio. O time carioca dominou a partida e fez 3 a 0, com gols de Nunes (duas vezes) e Adílio.

Escalação: Raul; Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade, Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico. Técnico: Paulo Carpegiani

Grêmio (1983)

O Grêmio disputou o Mundial em Tóquio em 1983 ao vencer o Peñarol na final da Libertadores. O adversário foi o Hamburgo, que bateu a Juventus na decisão da Liga dos Campeões. No Japão, o Tricolor abriu o placar com Renato Portaluppi aos 37 minutos do primeiro tempo. Schröder empatou para os alemães aos 40 do segundo. O jogo foi para a prorrogação, e Renato voltou a marcar, aos três do primeiro tempo extra, para garantiu o título mais importante da história gremista.

Escalação: Mazarópi; Paulo Roberto, Baidek, De León e PC Magalhães; China, Osvaldo e Mário Sérgio; Renato Portaluppi, Tarciso e Paulo César Lima. Técnico: Valdir Espinosa

São Paulo (1992)

São Paulo e Barcelona foram para a disputa do Mundial pela primeira vez em suas histórias no mesmo ano. Na decisão, o Barça abriu o placar com o búlgaro Stoichkov. No entanto, os paulistas conseguiram a virada com dois gols de Raí.

Escalação: Zetti; Vitor, Ronaldão, Adilson e Ronaldo Luís; Pintado, Cerezo, Raí e Palhinha; Müller e Cafu. Técnico: Telê Santana

São Paulo (1993)

Depois de derrotar o Barcelona, o São Paulo precisou enfrentar outro gigante europeu na segunda vez que foi ao Japão: o Milan. Em um jogo emocionante, abriu o placar com Palhinha. Massaro deixou tudo igual. O São Paulo voltou a marcar com Toninho Cerezo, e os italianos empataram novamente com Papin. O gol do título paulista só saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com Müller.