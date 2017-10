Grande nome do Grêmio na vitória sobre o Barcelona , em Guayaquil, Luan festejou sua atuação e a recuperação do bom futebol após ficar parado dois meses por conta de uma lesão na coxa direita. Após a partida, o atacante elogiou a atuação gremista e disse que o Tricolor foi extremamente aplicado no Estádio Isidro Romero Carbo.

Ao falar sobre o que foi determinante para conseguir a grande vitória, Luan fez questão de lembrar do gol logo no início, aos sete minutos. Para o atacante, foi a chave para acabar com a força do Barcelona e da torcida, que lotou o estádio.