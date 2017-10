Será em uma sala de reuniões do luxuoso JW Marriott Hotel, em Calcutá, na Índia, que o Conselho da Fifa colocará em discussão nesta sexta-feira (27) se reconhece como campeões mundiais os vencedores da Copa Intercontinental . Entre estes, o Grêmio .

A partir da 1h30min (de Brasília), o órgão colocará em pauta uma série de tópicos referentes ao setor administrativo da Fifa e ao futebol. A premiação da Copa do Mundo da Rússia, por exemplo, será um dos itens abordados. Mas para gremistas, santistas, flamenguistas e são-paulinos, o assunto de maior interesse será o que consta no final da agenda. Isso porque, enfim, a entidade parece inclinada a reconhecer os quatro brasileiros como campeões mundiais. Hoje, a interpretação é distinta.

A discussão do assunto no conselho se dá por conta de uma solicitação da Conmebol. Se a polêmica finalmente será encerrada, entretanto, não é certo. Detalhes sobre o encontro só serão passados oficialmente em um briefing com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, às 8h30min (de Brasília).