O suíço Gianni Infantino ocupou a cadeira que era de Joseph Blatter FABRICE COFFRINI / AFP

Não existe dúvida. O Santos, de Pelé, o Flamengo, de Zico, o Grêmio, de Renato, o São Paulo, de Raí, são campeões do mundo. O carimbo da Fifa não é relevante. A Fifa não tem o poder de refazer a história do futebol entre 1960 e 2004.

O tema pode servir de combustível para turbinar discussão de bar. No máximo. Não é sério. Os times são campeões. Conquistaram os títulos em campo. A competição obedecia outro formato.

Na semana que vem, o Conselho da Fifa, que era chamado de Comitê Executivo e reunia Joseph Blatter, Ricardo Teixeira, Nicolás Leoz, Julio Grondona, entre outros finórios, decidirá se os brasileiros, entre clubes de outros países, merecem o título de Campeão do Mundo Fifa. Se reconhecerá ou não os campeões mundiais.

Quem pediu a revisão foi a Conmebol, agora sob nova gestão depois da prisão domiciliar dos que a comandaram durante décadas. Juan Ángel Napout, ex-presidente até 2015, começa a ser julgado no dia 9 de novembro em Nova York. Caminha hoje com tornozeleiras eletrônicas.

Com o suíço Gianni Infantino no comando, no lugar do enrolado Blatter, a Fifa começou a se aproximar das suas seis confederações, uma é a Conmebol. Deseja atrair novos dirigentes, renovar a entidade e recuperar a imagem. A ordem é estender a mão e agir politicamente.

Infantino viaja sem parar. No começo do mês, visitou a Argentina e empossou o novo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA). Fez agrados aos uruguaios e aos paraguaios. Apoia Copa do Mundo de 2030 na América do Sul. Esteve na CBF em agosto de 2016, quando a Seleção vivia uma crise, antes de Tite assumir a Seleção.

A tendência é que a Fifa oficialize o Grêmio, como os outros vencedores, como Campeão do Mundo Fifa. Ao premiar os clubes com a sua marca, a Fifa mira as 10 federações que compõe a Conmebol. Faz um movimento de carinho e de aproximação. União pura. Os títulos mundiais também são da Conmebol. Estão na sua conta.

A Fifa demonstra que deseja trabalhar ao lado dos sul-americanos. Formar uma nova aliança. É a pioneira Conmebol, apoiada pela Fifa, que testa os árbitros de vídeo, uma das atrações da Copa do Mundo da Rússia de 2018. As duas entidades estão próximas. Trabalham juntas.