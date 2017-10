Depois de sofrer com desfalques no treino de quarta-feira, o Avaí voltou aos gramados nesta quinta e contou com os retornos do zagueiro Alemão, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, acometida na partida contra a Ponte Preta, e Juan, que nem chegou a viajar para Campinas por um incômodo na coxa.

Na atividade na Ressacada, os jogadores da defesa atuaram contra os do ataque e a zaga teve a mesma formação das partidas contra Ponte, Fluminense e Botafogo, com Leandro Silva, Alemão, Betão e João Paulo. O ataque contou com Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Luanzinho, Romulo e Júnior Dutra.

Em campo reduzido, o técnico Claudinei Oliveira comandou uma segunda atividade com o time que foi titular em Campinas. A expectativa é de que o Leão entre em campo para enfrentar o Grêmio defendido por Douglas, Leandro Silva, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e Marquinhos; Luanzinho, Romulo e Junior Dutra.