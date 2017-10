A boa fase do Grêmio não se encerra nas semifinais da Libertadores. Cresce. Alcançou a liderança no Movimento Por Um Futebol Melhor, que calcula os números de sócios dos clubes brasileiros, não necessariamente em dia com seus pagamentos. Os gremistas estão motivadíssimos. Querem se aproximar do clube de todas as maneiras.