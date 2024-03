Patrocinadora oficial do Campeonato Gaúcho desde 2015, a rede Ipiranga está promovendo um tour do troféu do Gauchão em Porto Alegre. Os fãs poderão ver de perto e fotografar o troféu oficial do torneio, disponível para visitação desde segunda-feira (25). A exposição ocorre até sexta (29). São João, Centro Histórico, Floresta, Petrópolis e Menino Deus são os bairros que fazem parte da iniciativa.