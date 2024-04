Seja lá quem for o campeão, terá feito uma façanha. O que está em jogo nesta decisão do Gauchão é mais do que a edição 2024 da elite do Estado. É entrar para a história. De um lado, o do Grêmio, a busca pelo hepta. Do outro, o Juventude, o sonho do bi. E é tão difícil alcançar isso que, desde 1918 até hoje, os Tricolores só enfileiraram sete títulos uma vez, e já se vai meio século. E só um clube do Interior ganhou duas vezes o Estadual, há quase nove décadas. A partir das 16h30min deste sábado, o Alfredo Jaconi começa a sediar o novo capítulo do esporte.