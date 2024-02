Parado como água de poço. Assim um "gauchão raíz" definiria o empate em 0 a 0 entre Brasil de Pelotas e São José na tarde deste domingo (18), no Bento Freitas. Com o resultado, ambas as equipes chegaram a 11 pontos e se mantiveram, por enquanto, dentro do G-8 do campeonato estadual.