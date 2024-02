Líder do Gauchão, o Inter também está no topo nos índices de posse de bola e trocas de passes da competição. Além de ter vantagem nesse quesito no âmbito regional, o Colorado tem a maior média de posse levando em conta todos os principais campeonatos estaduais do Brasil e aparece em segundo nos passes. Os dados são do Footstats e levam em conta, além do Gauchão, o Paulistão, o Carioca e o Mineiro.