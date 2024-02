No escaldante verão do sul do Brasil, o Gauchão promete ser um dos mais quentes dos últimos tempos. Em 6 de abril, um clube comemorará não apenas um título que vai para as estatísticas. Vale muito mais do que isso. Neste sábado (20), começa a disputa por uma conquista que vai para a história, independentemente se o troféu termine nas mãos de gremistas, colorados ou de uma terceira força.